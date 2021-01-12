***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.01.2021 12:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901502
BIST
12:551.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.549
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|Önceki Kapanış
|: 1.536
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1.556
En Düşük
1.537
12:557,4660
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,4600
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|Önceki Kapanış
|: 7,5050
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7,5171
En Düşük
7,4190
12:559,0846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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9,1392
En Düşük
9,0349
12:55447,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
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|Açılış
|: 447,25
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|Önceki Kapanış
|: 443,99
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448,59
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler12:53
|ARMDA
|56,65
|10.335.122
|% 10,00
|
|RODRG
|17,39
|13.293.497
|% 9,99
|
|SAFKR
|11,13
|69.297.191
|% 9,98
|
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,64
|11.524.358
|% -7,38
|
|KONYA
|1.237,30
|184.756.785
|% -6,58
|
|SISE
|7,53
|1.350.626.012
|% 3,15
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|TSKB
|1,87
|865.514.757
|% 3,31
|
|THYAO
|12,94
|842.782.186
|% 1,89
|
|KOZAL
|120,50
|653.375.411
|% 0,33
|
|GARAN
|10,58
|646.623.532
|% 0,76
|
|TSKB
|1,87
|865.514.757
|% 3,31
|
|SISE
|7,53
|1.350.626.012
|% 3,15
|
|SKBNK
|1,62
|286.793.937
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,48
|328.915.190
|% -1,20
|
|ZOREN
|2,97
|371.526.206
|% 0,68
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4653
|7,4701
|% -0,19
|
|Euro
|9,0802
|9,0889
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,1472
|10,1981
|% 0,57
|
|Frank
|8,3760
|8,4265
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9891
|1,9991
|% 0,02
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|17,14
|
|Altın Gr.
|448
|448
|3,63
|
|Cumhuriyet
|2.964
|3.009
|20,00
|
|Tam
|2.951
|3.026
|21,50
|
|Yarım
|1.426
|1.464
|10,41
|
|Çeyrek
|715
|732
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,12
|
|B. Petrol
|56,48
|56,48
|0,82
|