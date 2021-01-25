***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.01.2021 14:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904147
BIST
17:431.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:437,4039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0064
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:438,9773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0455
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:43443,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,20
|Açılış
|: 443,03
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:43
|MAALT
|231,10
|2.888.981
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|6.917.576
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.361.557
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,72
|11.645.442
|% -8,94
|
|PKENT
|1.449,00
|6.466.825
|% -7,70
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|120,70
|2.430.134.709
|% 5,51
|
|ODAS
|4,00
|1.595.316.543
|% 4,99
|
|PETKM
|5,28
|1.453.981.760
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,06
|1.450.808.174
|% 2,02
|
|GARAN
|9,59
|1.069.984.942
|% -1,74
|
|ODAS
|4,00
|1.595.316.543
|% 4,99
|
|TSKB
|1,98
|751.371.491
|% -2,46
|
|IHLGM
|1,56
|471.469.046
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,48
|717.765.149
|% -0,40
|
|PETKM
|5,28
|1.453.981.760
|% 3,13
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3984
|7,4039
|% -0,09
|
|Euro
|8,9709
|8,9773
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,0784
|10,1289
|% -0,29
|
|Frank
|8,2926
|8,3426
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9643
|1,9742
|% -0,26
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,71
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,02
|
|B. Petrol
|55,06
|55,06
|-0,19
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 55 kaybederek (% -0.46 ) 1, 643
-
17:54XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 29, 701.00 milyon TL de
-
17:54SANKO
Yüzde 5.31 oranında artışla 10.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 644 adet işlem
-
17:53ENJSA
Yüzde 4.09 oranında artışla 12.98 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 235, 495 adet işlem
-
17:51DEVA
Yüzde 9.98 oranında artışla 28.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 022, 983 adet işlem