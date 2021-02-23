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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

23.02.2021 18:14



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İZAHNAME



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911933


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Cumhuriyet 2.731 2.772 23,00  
Tam 2.719 2.787 23,95  
Yarım 1.314 1.348 11,58  
Çeyrek 659 674 5,80  
Gümüş.Ons 27,52 27,55 -0,75  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,13  
B. Petrol 64,30 64,30 -0,06  
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