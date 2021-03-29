***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.03.2021 16:00
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921473
BIST
15:481.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
15:488,1969
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1166
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
15:489,6722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1105
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
15:48454,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,20
|Açılış
|: 454,32
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,52
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler15:48
|TRILC
|50,40
|179.826.510
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.806.741
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.535.200
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|61.477.162
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|120,00
|62.805.022
|% -7,69
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|51.132.101
|% -7,07
|
|KRDMD
|6,93
|1.346.954.894
|% 5,16
|
|GARAN
|6,92
|1.207.004.095
|% 0,58
|
|BJKAS
|7,35
|823.898.066
|% 6,06
|
|EKGYO
|2,01
|717.553.038
|% 8,65
|
|PETKM
|5,69
|512.073.958
|% 4,60
|
|EKGYO
|2,01
|717.553.038
|% 8,65
|
|KRDMD
|6,93
|1.346.954.894
|% 5,16
|
|GARAN
|6,92
|1.207.004.095
|% 0,58
|
|BJKAS
|7,35
|823.898.066
|% 6,06
|
|DOHOL
|3,32
|347.411.268
|% 2,47
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1896
|8,1969
|% 1,44
|
|Euro
|9,6553
|9,6722
|% 1,16
|
|Sterlin
|11,2795
|11,3361
|% 1,52
|
|Frank
|8,6743
|8,7265
|% 1,23
|
|Riyal
|2,1759
|2,1868
|% 1,29
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-7,88
|
|Altın Gr.
|453
|454
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.998
|3.043
|29,00
|
|Tam
|2.982
|3.057
|30,24
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|14,63
|
|Çeyrek
|723
|739
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,24
|
Seans Raporu
15:48
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15:58XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 12, 697.00 milyon TL de
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15:58RALYH
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 572, 663 adet işlem
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15:57KLGYO
Yüzde 7.01 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 409, 657 adet işlem
-
15:56PETKM
Yüzde 4.04 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 858, 057 adet işlem
-
15:55VKGYO
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 450, 875 adet işlem