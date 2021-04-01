***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.04.2021 15:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922583
BIST
16:521.420
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
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|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
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1.423
En Düşük
1.399
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|Önceki Kapanış
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8,2878
En Düşük
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|: 452,33
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456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler16:52
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,22
|50.031.260
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.709.721
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|2.042.531
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|69.437.155
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|3.709.854
|% -7,61
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,95
|3.656.416.365
|% 3,89
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|FROTO
|205,20
|962.318.278
|% 6,16
|
|SASA
|46,76
|877.627.472
|% 3,63
|
|BJKAS
|9,16
|818.749.878
|% 9,96
|
|KOZAL
|120,40
|783.889.434
|% 1,18
|
|GARAN
|6,95
|3.656.416.365
|% 3,89
|
|SKBNK
|1,21
|273.421.990
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,90
|281.714.722
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|185.212.536
|% 2,22
|
|PETKM
|6,06
|691.775.876
|% 5,39
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1508
|8,1535
|% -1,05
|
|Euro
|9,6004
|9,6191
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,2238
|11,2801
|% -0,88
|
|Frank
|8,5940
|8,6458
|% -1,15
|
|Riyal
|2,1653
|2,1762
|% -1,14
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.724
|1.725
|16,87
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.027
|2,00
|
|Tam
|2.971
|3.048
|6,34
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|3,06
|
|Çeyrek
|720
|737
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,00
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|B. Petrol
|63,69
|63,69
|0,95
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