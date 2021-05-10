***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.05.2021 16:10
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935715
BIST
16:121.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 16,23
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
16:128,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0294
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
16:1210,0641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0373
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
16:12488,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,32
|Açılış
|: 488,10
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
489,40
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler16:12
|DOCO
|800,80
|101.451.943
|% 10,00
|
|INVEO
|132,00
|105.112.125
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|18.570.544
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.541.874
|% 9,95
|
|VAKFN
|13,99
|3.765.548
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|AYEN
|6,19
|54.955.474
|% -5,64
|
|BIOEN
|17,02
|115.358.432
|% -5,55
|
|GARAN
|7,77
|1.163.636.353
|% 0,65
|
|PETKM
|6,61
|954.958.377
|% 1,23
|
|THYAO
|13,20
|807.807.732
|% 1,62
|
|KOZAL
|129,60
|722.673.002
|% 0,31
|
|KRDMD
|8,65
|710.540.474
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,14
|355.014.566
|% 0,47
|
|GARAN
|7,77
|1.163.636.353
|% 0,65
|
|PETKM
|6,61
|954.958.377
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,87
|210.723.875
|% 1,63
|
|DOHOL
|3,09
|265.128.432
|% 3,34
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2608
|8,2634
|% 0,36
|
|Euro
|10,0599
|10,0641
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,6257
|11,6840
|% 1,26
|
|Frank
|9,1408
|9,1958
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1941
|2,2051
|% 0,24
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|11,42
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,32
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|0,44
|