***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.05.2021 22:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936302
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.456
En Düşük
1.438
18:058,3176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0378
|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3196
En Düşük
8,2733
18:0510,1017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0143
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,9650
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10,1046
En Düşük
10,0528
18:05489,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 489,33
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|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
490,38
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|160.047.432
|% 10,00
|
|SERVE
|16,50
|876.152
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|36.260.716
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|148.076.126
|% 9,82
|
|KARSN
|4,41
|531.819.085
|% 8,35
|
|JANTS
|69,25
|277.068.814
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|106.099.816
|% -9,94
|
|EMNIS
|23,56
|665.377
|% -9,80
|
|DZGYO
|2,03
|29.364.076
|% -9,78
|
|DIRIT
|5,29
|258.105
|% -8,79
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|KOZAL
|127,30
|1.239.733.421
|% -0,93
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|THYAO
|13,35
|1.016.120.480
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,87
|331.620.743
|% -2,60
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,12
|343.142.776
|% -1,40
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3125
|8,3162
|% 0,44
|
|Euro
|10,0791
|10,0971
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,7061
|11,7648
|% 0,28
|
|Frank
|9,1460
|9,2011
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2104
|2,2215
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-7,96
|
|Altın Gr.
|489
|489
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,40
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,60
|68,60
|0,05
|