***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.06.2021 16:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942210
BIST
17:331.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,40
|Açılış
|: 1.467
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|Önceki Kapanış
|: 1.461
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1.469
En Düşük
1.451
17:338,4016
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 8,3950
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|Önceki Kapanış
|: 8,3850
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8,4108
En Düşük
8,3031
17:3310,1957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
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|Açılış
|: 10,1600
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|Önceki Kapanış
|: 10,1400
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En Düşük
10,0527
17:33504,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,84
|Açılış
|: 504,91
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|Önceki Kapanış
|: 506,76
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506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler17:31
|VAKKO
|13,75
|46.953.849
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,96
|375.273.814
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|53.579.514
|% 9,94
|
|KUTPO
|35,38
|186.124.196
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.409.504
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.260.718
|% -9,81
|
|TSGYO
|3,67
|17.431.306
|% -6,38
|
|MZHLD
|47,00
|2.762.966
|% -6,19
|
|THYAO
|14,65
|1.506.357.543
|% 0,41
|
|GARAN
|8,41
|823.229.990
|% -0,59
|
|FENER
|38,00
|672.060.746
|% 1,33
|
|YKBNK
|2,26
|479.786.741
|% -0,44
|
|EREGL
|19,58
|477.771.674
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,19
|475.852.026
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,26
|479.786.741
|% -0,44
|
|THYAO
|14,65
|1.506.357.543
|% 0,41
|
|GARAN
|8,41
|823.229.990
|% -0,59
|
|GSRAY
|3,96
|375.273.814
|% 10,00
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3994
|8,4014
|% 0,09
|
|Euro
|10,1926
|10,1948
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,8202
|11,8795
|% 0,11
|
|Frank
|9,3056
|9,3616
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2328
|2,2440
|% 0,06
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,53
|-0,01
|