***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.06.2021 13:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944448
BIST
16:391.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,40
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:398,7156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0487
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
16:3910,3924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0741
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3902
16:39500,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,94
|Açılış
|: 500,12
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:39
|TKURU
|246,40
|6.216.998
|% 10,00
|
|ATATP
|26,40
|47.859.747
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.760.305
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.840.588
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.109.429
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.947.297
|% -9,91
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|CRFSA
|39,74
|4.763.940
|% -6,49
|
|CASA
|131,10
|163.628
|% -6,22
|
|EKGYO
|1,96
|783.279.709
|% -4,39
|
|KOZAL
|119,00
|310.645.012
|% -0,75
|
|BERA
|12,99
|264.493.601
|% 2,36
|
|HALKB
|5,10
|248.983.805
|% 0,39
|
|TAVHL
|25,18
|199.530.543
|% -3,89
|
|EKGYO
|1,96
|783.279.709
|% -4,39
|
|HALKB
|5,10
|248.983.805
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,08
|44.831.864
|% -4,42
|
|ODAS
|1,83
|48.878.136
|% -3,68
|
|PEKGY
|1,00
|24.861.963
|% 0,00
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7144
|8,7156
|% -0,56
|
|Euro
|10,3882
|10,3924
|% -0,71
|
|Sterlin
|12,1022
|12,1629
|% -0,25
|
|Frank
|9,4575
|9,5145
|% -0,62
|
|Riyal
|2,3213
|2,3329
|% -0,37
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|0,15
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|-18,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|-15,03
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-7,27
|
|Çeyrek
|799
|817
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|-0,45
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 88 kaybederek (% -0.66 ) 1, 492
-
16:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EKGYO, THYAO
-
16:53XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 84 altında . İşlem hacmi 9, 752.00 milyon TL de
-
16:53NTGAZ
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 7.85 lira fiyatla işlem gören hissede 827, 202 adet işlem
-
16:52TEKTU
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 216, 600 adet işlem