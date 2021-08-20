***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.08.2021 13:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959635
BIST
14:021.438
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492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler14:00
|AGYO
|4,52
|180.888.375
|% 9,98
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|GESAN
|20,56
|241.621
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,20
|2.283.305
|% 9,50
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|MERIT
|16,96
|401.315
|% 7,68
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|VKFYO
|6,80
|12.938.422
|% 7,42
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|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
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|SELVA
|8,13
|73.087.237
|% -7,72
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|FONET
|14,70
|12.189.478
|% -6,25
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|DMSAS
|7,56
|141.045.126
|% -5,97
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|EMKEL
|2,89
|22.921.686
|% -4,93
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|GARAN
|9,31
|498.351.396
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|EREGL
|18,48
|368.632.744
|% -0,38
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|KRDMD
|7,62
|284.860.792
|% -0,78
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|KOZAA
|15,23
|254.629.950
|% 3,61
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|KOZAL
|106,20
|232.600.583
|% 0,47
|
|ODAS
|1,40
|87.474.945
|% -2,10
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|GARAN
|9,31
|498.351.396
|% 0,22
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|EKGYO
|1,85
|88.576.733
|% 0,54
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|YKBNK
|2,54
|105.657.479
|% 0,00
|
|AGYO
|4,52
|180.888.375
|% 9,98
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5387
|8,5437
|% 0,43
|
|Euro
|9,9746
|9,9806
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,5888
|11,6469
|% 0,41
|
|Frank
|9,2770
|9,3329
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2697
|2,2811
|% 0,56
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.785
|1.785
|4,52
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|6,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|8,88
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|4,29
|
|Çeyrek
|782
|800
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,02
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|B. Petrol
|66,03
|66,03
|-0,42
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