***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.08.2021 13:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959643
BIST
13:591.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
13:598,5307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
13:599,9784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0054
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9367
13:59489,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,75
|Açılış
|: 489,70
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler13:57
|AGYO
|4,52
|180.888.375
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|241.580
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|2.078.403
|% 9,95
|
|MERIT
|17,00
|331.372
|% 7,94
|
|RTALB
|22,42
|131.126.441
|% 7,27
|
|SELVA
|8,12
|73.063.803
|% -7,83
|
|DMSAS
|7,53
|140.912.530
|% -6,34
|
|FONET
|14,73
|12.160.048
|% -6,06
|
|KSTUR
|189,10
|59.894
|% -4,97
|
|RYGYO
|4,66
|9.074.047
|% -4,70
|
|GARAN
|9,31
|498.124.814
|% 0,22
|
|EREGL
|18,48
|368.369.099
|% -0,38
|
|KRDMD
|7,63
|284.853.785
|% -0,65
|
|KOZAA
|15,23
|254.200.710
|% 3,61
|
|KOZAL
|106,20
|231.703.342
|% 0,47
|
|ODAS
|1,41
|87.096.349
|% -1,40
|
|GARAN
|9,31
|498.124.814
|% 0,22
|
|EKGYO
|1,85
|88.574.267
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,54
|105.572.465
|% 0,00
|
|AGYO
|4,52
|180.888.375
|% 9,98
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5345
|8,5371
|% 0,36
|
|Euro
|9,9725
|9,9799
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,5922
|11,6504
|% 0,44
|
|Frank
|9,2785
|9,3344
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2700
|2,2814
|% 0,58
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|4,74
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,98
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|6,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|8,88
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|4,29
|
|Çeyrek
|782
|800
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,02
|
|B. Petrol
|66,03
|66,03
|-0,42
|