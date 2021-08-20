***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.08.2021 13:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959642
BIST
17:361.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,12
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
17:368,5011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0057
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
17:369,9410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0320
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
17:36486,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 486,22
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler17:36
|BASGZ
|22,44
|218.705.941
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|182.166.156
|% 9,98
|
|RHEAG
|2,10
|3.494.921
|% 9,95
|
|GESAN
|20,56
|282.844
|% 9,95
|
|PAMEL
|41,02
|41.473.076
|% 9,91
|
|KRONT
|37,62
|77.695.652
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.489.775
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,29
|159.194.005
|% -9,33
|
|FONET
|14,29
|19.847.916
|% -8,86
|
|GARAN
|9,35
|1.055.458.101
|% 0,65
|
|EREGL
|18,73
|693.032.690
|% 0,97
|
|SISE
|8,68
|557.067.983
|% -0,12
|
|TUPRS
|99,35
|546.067.645
|% -1,05
|
|KRDMD
|7,65
|533.753.109
|% -0,39
|
|GARAN
|9,35
|1.055.458.101
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,56
|264.696.913
|% 0,79
|
|DOHOL
|2,61
|270.430.896
|% -3,33
|
|ODAS
|1,42
|146.334.295
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,85
|135.764.399
|% 0,54
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4990
|8,5011
|% -0,07
|
|Euro
|9,9338
|9,9410
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,5524
|11,6103
|% 0,09
|
|Frank
|9,2299
|9,2855
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2607
|2,2720
|% 0,16
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-0,84
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|-0,48
|
Seans Raporu
17:36
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 04 artarak (% 0.47 ) 1, 279
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GESAN, AGYO, BRLSM, BASGZ, RHEAG
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17:52
RTALB, GESAN, SUMAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:52
FONET, VKING, UFUK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:52RHEAG
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 739, 818 adet işlem