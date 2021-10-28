***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.10.2021 10:42
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973142
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1493
|Açılış
|: 9,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6309
En Düşük
9,4668
12:3511,1698
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1427
|Açılış
|: 11,0850
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|Önceki Kapanış
|: 11,0100
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11,1698
En Düşük
11,0056
12:35556,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 8,88
|Açılış
|: 556,84
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6254
|9,6294
|% 1,57
|
|Euro
|11,1594
|11,1698
|% 1,29
|
|Sterlin
|13,1953
|13,2615
|% 1,57
|
|Frank
|10,4378
|10,5007
|% 1,45
|
|Riyal
|2,5579
|2,5707
|% 1,46
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,91
|
|Altın Gr.
|557
|557
|8,87
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|48,00
|
|Tam
|3.637
|3.728
|47,42
|
|Yarım
|1.758
|1.803
|22,94
|
|Çeyrek
|882
|902
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,12
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|-0,82
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