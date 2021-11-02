***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.11.2021 13:55
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973941
BIST
13:421.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 1.539
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
9,4675
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|Önceki Kapanış
|: 549,84
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551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler13:40
|DOBUR
|64,40
|15.642.802
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|128.050.797
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|89.430.485
|% 9,91
|
|VANGD
|6,48
|26.532.886
|% 9,83
|
|ZRGYO
|2,39
|94.626.720
|% 8,64
|
|BIOEN
|22,24
|244.604.108
|% -9,96
|
|KRGYO
|6,69
|45.798.816
|% -9,59
|
|NUGYO
|12,71
|38.453.686
|% -9,47
|
|TSPOR
|5,41
|942.105.310
|% -9,23
|
|AKFGY
|5,59
|23.929.341
|% -8,21
|
|GARAN
|10,24
|1.620.236.646
|% 1,09
|
|TSPOR
|5,41
|942.105.310
|% -9,23
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|THYAO
|15,45
|724.361.826
|% 1,11
|
|SISE
|8,59
|415.780.068
|% 0,70
|
|AKBNK
|6,09
|404.343.524
|% 2,35
|
|TSPOR
|5,41
|942.105.310
|% -9,23
|
|GARAN
|10,24
|1.620.236.646
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,85
|381.674.281
|% 1,79
|
|MRGYO
|0,96
|85.821.706
|% 1,05
|
|GSRAY
|3,85
|316.885.382
|% -3,02
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5281
|9,5309
|% -0,06
|
|Euro
|11,0561
|11,0628
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,9606
|13,0256
|% -0,25
|
|Frank
|10,4020
|10,4647
|% -0,42
|
|Riyal
|2,5334
|2,5461
|% -0,06
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.793
|1.794
|0,22
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|3.633
|3.688
|13,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|10,36
|
|Yarım
|1.746
|1.791
|5,01
|
|Çeyrek
|876
|896
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,35
|-0,03
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|B. Petrol
|84,79
|84,79
|0,08
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