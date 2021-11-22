***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.11.2021 13:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978943
BIST
16:581.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 14,40
|Açılış
|: 1.751
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|Önceki Kapanış
|: 1.737
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1.759
En Düşük
1.741
16:5811,2448
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
10,9592
16:5812,6658
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En Düşük
12,3613
16:58664,39
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 668,25
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666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler16:58
|EDATA
|11,00
|39.150.313
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.617.136
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|FENER
|33,02
|246.308.743
|% 9,99
|
|SANFM
|31,96
|14.015.973
|% 9,98
|
|BASGZ
|12,57
|455.999.860
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|96.443.871
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,23
|22.436.697
|% -9,02
|
|IDEAS
|40,64
|23.376.045
|% -8,88
|
|TGSAS
|17,67
|38.398.099
|% -5,76
|
|THYAO
|17,54
|2.185.993.644
|% 2,63
|
|GARAN
|11,99
|1.416.853.730
|% -0,50
|
|SISE
|11,16
|1.248.705.635
|% -0,80
|
|KRDMD
|8,30
|1.067.062.888
|% 1,47
|
|TSPOR
|9,32
|737.723.764
|% 8,62
|
|ODAS
|1,64
|468.424.103
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,54
|596.620.210
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,30
|1.067.062.888
|% 1,47
|
|THYAO
|17,54
|2.185.993.644
|% 2,63
|
|GARAN
|11,99
|1.416.853.730
|% -0,50
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2301
|11,2448
|% -0,06
|
|Euro
|12,6470
|12,6658
|% -0,33
|
|Sterlin
|15,0797
|15,1553
|% -0,00
|
|Frank
|12,0802
|12,1529
|% 0,09
|
|Riyal
|2,9898
|3,0048
|% -0,03
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-8,95
|
|Altın Gr.
|665
|665
|-3,19
|
|Cumhuriyet
|4.391
|4.457
|5,00
|
|Tam
|4.374
|4.484
|11,27
|
|Yarım
|2.114
|2.169
|5,45
|
|Çeyrek
|1.060
|1.084
|2,73
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|8,96
|8,97
|0,07
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|-0,22
|