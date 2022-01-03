***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 13:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987942
BIST
15:001.907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 49,14
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:0013,1481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1064
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:0014,9727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1336
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:00769,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -10,61
|Açılış
|: 769,05
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler14:58
|CRFSA
|42,02
|3.155.744
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.419.356
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.194.506
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.261.564
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.783.698
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,42
|48.380.848
|% -6,17
|
|NIBAS
|14,06
|19.582.641
|% -5,76
|
|AKGRT
|10,25
|11.467.197
|% -3,30
|
|PAPIL
|14,74
|11.675.405
|% -3,03
|
|GARAN
|11,50
|1.292.708.947
|% 2,04
|
|THYAO
|20,88
|1.169.525.491
|% 4,30
|
|EREGL
|28,62
|929.107.391
|% 1,63
|
|YKBNK
|3,46
|783.502.484
|% 2,37
|
|SISE
|13,66
|720.965.670
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,46
|783.502.484
|% 2,37
|
|ODAS
|1,38
|170.039.085
|% 2,99
|
|GARAN
|11,50
|1.292.708.947
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,22
|228.919.897
|% 3,74
|
|TSKB
|1,49
|97.375.408
|% 3,47
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1247
|13,1277
|% -0,96
|
|Euro
|14,8924
|14,9655
|% -0,93
|
|Sterlin
|17,6706
|17,7593
|% -1,13
|
|Frank
|14,3268
|14,4131
|% -0,99
|
|Riyal
|3,4831
|3,5006
|% -1,04
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-7,02
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|5.122
|5.200
|-134,00
|
|Tam
|5.085
|5.230
|-133,94
|
|Yarım
|2.458
|2.530
|-64,79
|
|Çeyrek
|1.233
|1.265
|-32,39
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,12
|
|B. Petrol
|78,68
|78,68
|0,90
|
Seans Raporu
14:58
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15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 25 artarak (% 2.87 ) 1, 693
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15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, CRFSA, MARKA, TSPOR, KRSTL
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15:13
KRSTL, MAALT, VBTYZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:13
DZGYO, KRVGD, PSDTC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:13XEUR
EURO serbest piyasada 14.80 liradan (ALIŞ) işlem