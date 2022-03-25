***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.03.2022 14:59
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012993
BIST
15:182.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 15,40
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:1814,8450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0208
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:1816,3604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0320
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:18932,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,28
|Açılış
|: 932,95
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:16
|PKENT
|255,60
|116.607.253
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.639.281
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|258.950.218
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,97
|19.029.340
|% -4,43
|
|SELGD
|4,11
|2.082.004
|% -3,75
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|KARTN
|55,40
|41.010.903
|% -3,23
|
|KRDMD
|15,40
|1.286.035.880
|% 0,20
|
|THYAO
|28,32
|1.027.219.589
|% 0,71
|
|SMRTG
|16,36
|757.692.946
|% 6,23
|
|SASA
|59,25
|731.779.624
|% 1,20
|
|KARSN
|4,77
|701.651.164
|% 6,00
|
|KARSN
|4,77
|701.651.164
|% 6,00
|
|DOHOL
|3,27
|314.263.028
|% 1,24
|
|YKBNK
|3,95
|354.337.339
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,40
|1.286.035.880
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,30
|181.886.770
|% 1,77
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8386
|14,8421
|% 0,12
|
|Euro
|16,3425
|16,3601
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,5190
|19,6169
|% 0,20
|
|Frank
|15,9410
|16,0371
|% 0,49
|
|Riyal
|3,9435
|3,9633
|% 0,15
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-2,34
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.175
|6.269
|-6,00
|
|Tam
|6.142
|6.297
|-10,74
|
|Yarım
|2.968
|3.046
|-5,20
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,04
|
|B. Petrol
|115
|115
|-3,66
|