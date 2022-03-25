***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.03.2022 14:59
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012994
BIST
14:582.194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 17,68
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
14:5814,8401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0159
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
14:5816,3493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0209
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
14:58931,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,83
|Açılış
|: 931,85
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler14:58
|PKENT
|255,60
|116.125.703
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.635.408
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|258.731.635
|% 9,93
|
|ACSEL
|28,78
|26.097.416
|% 9,02
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|14,06
|18.072.073
|% -3,81
|
|SELGD
|4,11
|2.047.656
|% -3,75
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|MARKA
|3,34
|668.707
|% -3,19
|
|KRDMD
|15,43
|1.241.548.970
|% 0,39
|
|THYAO
|28,34
|939.086.687
|% 0,78
|
|SMRTG
|16,45
|729.321.142
|% 6,82
|
|SASA
|59,30
|715.628.602
|% 1,28
|
|GARAN
|12,12
|649.738.775
|% 0,58
|
|KARSN
|4,75
|605.637.749
|% 5,56
|
|DOHOL
|3,27
|301.225.364
|% 1,24
|
|YKBNK
|3,96
|344.367.852
|% 0,76
|
|KRDMD
|15,43
|1.241.548.970
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,30
|160.385.568
|% 1,77
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8337
|14,8401
|% 0,11
|
|Euro
|16,3399
|16,3493
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,5233
|19,6212
|% 0,22
|
|Frank
|15,9509
|16,0470
|% 0,55
|
|Riyal
|3,9434
|3,9632
|% 0,15
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-2,86
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|6.166
|6.259
|-16,00
|
|Tam
|6.140
|6.295
|-12,75
|
|Yarım
|2.968
|3.045
|-6,17
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|-3,08
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,11
|
Seans Raporu
14:58
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15:13XU100
Endeks 2, 194 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 13, 668.00 milyon TL de
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15:13AKSA
Yüzde 7.52 oranında artışla 43.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 564, 890 adet işlem
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15:12AKSA
Yüzde 7.57 oranında artışla 43.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 561, 349 adet işlem
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15:11ZRGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 683, 787 adet işlem
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15:10KAPLM
Yüzde 4.08 oranında artışla 77.85 lira fiyatla işlem gören hissede 499, 090 adet işlem