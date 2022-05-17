***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.05.2022 09:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030747
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
0
En Düşük
0
18:0515,6701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1290
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6701
En Düşük
15,5343
18:0516,4310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1908
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,4310
En Düşük
16,2212
18:05918,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,87
|Açılış
|: 918,88
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
920,07
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GMTAS
|3,07
|5.632.533
|% 3,76
|
|TSGYO
|6,89
|4.185.384
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,57
|13.686.794
|% 0,00
|
|KOZAL
|188,00
|1.369.598.839
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,07
|48.760.151
|% 0,00
|
|TSGYO
|6,89
|4.185.384
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,57
|13.686.794
|% 0,00
|
|KOZAL
|188,00
|1.369.598.839
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,07
|48.760.151
|% 0,00
|
|SELEC
|12,92
|147.939.071
|% 0,00
|
|THYAO
|42,72
|4.912.218.718
|% 0,00
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,23
|1.836.019.470
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,91
|1.661.702.022
|% 0,00
|
|SISE
|19,30
|1.553.784.141
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|1.069.543.768
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,34
|1.016.322.587
|% 0,00
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% 0,00
|
|KARSN
|5,44
|758.744.180
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,13
|146.018.599
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,6586
|15,6701
|% 0,83
|
|Euro
|16,3899
|16,4310
|% 1,17
|
|Sterlin
|19,2935
|19,3903
|% 1,10
|
|Frank
|15,5636
|15,6574
|% 0,79
|
|Riyal
|4,1531
|4,1739
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|4,78
|
|Altın Gr.
|919
|919
|8,22
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,90
|0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
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17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında