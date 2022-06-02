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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

02.06.2022 20:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İZAHNAME



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034410


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YUNSA 31,24 27.296.006 % 10,00  
MZHLD 88,60 12.168.501 % 9,99  
EPLAS 19,06 33.612.416 % 9,98  
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Dolar 16,4607 16,4750 % 0,51  
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Altın Gr. 990 990 16,75  
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Tam 6.535 6.700 79,70  
Yarım 3.159 3.241 38,55  
Çeyrek 1.584 1.620 19,28  
Gümüş.Ons 22,29 22,33 0,47  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 0,30  
B. Petrol 118 118 1,31  
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