***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.06.2022 15:22
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039412
BIST
15:112.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -22,86
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:1116,5193
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -0,3651
|Açılış
|: 16,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:1117,4687
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -0,3585
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:11974,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -17,36
|Açılış
|: 974,75
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:11
|RYSAS
|8,47
|9.580.116
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|7.191.487
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.647.233
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.636.553
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.492.587
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,15
|55.274.729
|% -4,59
|
|KGYO
|8,22
|23.454.506
|% -4,31
|
|GSDHO
|3,93
|67.509.261
|% -4,15
|
|THYAO
|49,76
|3.230.045.190
|% -0,98
|
|SISE
|21,92
|1.470.521.232
|% 0,74
|
|EREGL
|27,96
|1.110.309.741
|% 0,36
|
|ASELS
|23,84
|804.537.064
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,55
|719.797.688
|% -2,51
|
|ODAS
|3,17
|363.381.219
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,66
|481.926.624
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,55
|719.797.688
|% -2,51
|
|EKGYO
|2,56
|195.910.741
|% -1,54
|
|SISE
|21,92
|1.470.521.232
|% 0,74
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5031
|16,5193
|% -2,16
|
|Euro
|17,4401
|17,4687
|% -2,01
|
|Sterlin
|20,2156
|20,3170
|% -2,13
|
|Frank
|17,1625
|17,2659
|% -2,20
|
|Riyal
|4,3919
|4,4139
|% -2,10
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|3,76
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-17,36
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.499
|6.617
|-245,00
|
|Yarım
|3.191
|3.237
|-119,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.618
|-60,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,43
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,77
|