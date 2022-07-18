***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.07.2022 08:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045657
BIST
11:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 51,17
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.435
En Düşük
2.402
11:3517,4872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0873
|Açılış
|: 17,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,4954
En Düşük
17,2771
11:3517,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1710
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:35966,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 10,85
|Açılış
|: 966,72
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,32
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:35
|ANGEN
|32,14
|74.247.880
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|21.003.657
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|RTALB
|9,20
|97.425.044
|% 9,52
|
|VAKKO
|16,27
|16.723.477
|% 9,19
|
|GESAN
|47,74
|137.727.832
|% -7,21
|
|PINSU
|5,87
|17.308.498
|% -5,93
|
|SILVR
|20,80
|48.694.317
|% -5,63
|
|DOBUR
|44,70
|4.072.241
|% -4,08
|
|ORGE
|9,49
|14.156.389
|% -3,46
|
|THYAO
|48,58
|1.213.677.779
|% 1,34
|
|EREGL
|27,28
|771.223.270
|% 5,08
|
|TUPRS
|240,10
|416.449.104
|% 5,40
|
|SASA
|41,08
|367.183.881
|% 3,58
|
|ODAS
|3,41
|299.175.960
|% 4,60
|
|EKGYO
|2,96
|269.864.053
|% 0,34
|
|ODAS
|3,41
|299.175.960
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,29
|205.260.064
|% 2,63
|
|TSKB
|2,16
|101.740.090
|% 3,35
|
|EREGL
|27,28
|771.223.270
|% 5,08
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4854
|17,4872
|% 0,50
|
|Euro
|17,7073
|17,7224
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,8253
|20,9297
|% 1,18
|
|Frank
|17,8782
|17,9859
|% 0,68
|
|Riyal
|4,6434
|4,6667
|% 0,52
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|10,57
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,48
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.594
|6.679
|-25,00
|
|Yarım
|3.203
|3.260
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.629
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,93
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,17
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,28
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
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11:50GLRYH
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 847, 728 adet işlem
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11:49XU100
Endeks 2, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 8, 607.00 milyon TL de
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11:47BIZIM
Yüzde 7.68 oranında artışla 18.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 338, 540 adet işlem
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11:46ELITE
Yüzde 6.50 oranında artışla 19.51 lira fiyatla işlem gören hissede 793, 780 adet işlem
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11:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, EKGYO, TAVHL