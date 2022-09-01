***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.09.2022 12:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059264
BIST
12:333.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,92
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.175
En Düşük
3.125
12:3318,2080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0231
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
12:3318,3001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
12:33998,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,26
|Açılış
|: 998,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler12:33
|CLEBI
|397,10
|90.265.761
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|191.495.418
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|13.029.771
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|HUNER
|4,07
|169.470.820
|% 8,82
|
|MTRKS
|52,80
|1.731.418
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|PAMEL
|115,00
|5.516.193
|% -8,00
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|THYAO
|71,80
|3.146.998.844
|% -1,78
|
|PETKM
|14,44
|2.873.581.411
|% 0,14
|
|HALKB
|9,20
|2.766.560.853
|% 6,73
|
|GARAN
|23,12
|2.028.152.928
|% 0,52
|
|YKBNK
|7,26
|2.003.538.061
|% 3,12
|
|EKGYO
|4,08
|1.484.244.463
|% 1,75
|
|HALKB
|9,20
|2.766.560.853
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,26
|2.003.538.061
|% 3,12
|
|VAKBN
|7,91
|1.593.537.241
|% 8,21
|
|PETKM
|14,44
|2.873.581.411
|% 0,14
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1952
|18,2080
|% 0,13
|
|Euro
|18,2777
|18,3001
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,0536
|21,1592
|% -0,12
|
|Frank
|18,5651
|18,6769
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8275
|4,8517
|% 0,06
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-5,10
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|6.672
|6.773
|-36,00
|
|Tam
|6.708
|6.760
|-14,00
|
|Yarım
|3.268
|3.305
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.652
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|-1,58
|