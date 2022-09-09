***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.09.2022 12:30
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061873
BIST
12:213.541
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 103,25
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.544
En Düşük
3.452
12:2118,2451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
12:2118,4025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1731
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
12:211.013,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,71
|Açılış
|: 1.013,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler12:19
|GARAN
|26,18
|2.748.239.691
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.366.765.316
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|801.179
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|255.621.635
|% 9,93
|
|HURGZ
|2,28
|51.691.259
|% 9,62
|
|HEDEF
|9,30
|25.877.969
|% -5,20
|
|MTRKS
|36,46
|35.034.088
|% -4,40
|
|TSPOR
|5,26
|73.928.045
|% -4,19
|
|SELGD
|5,99
|2.026.972
|% -4,16
|
|DOGUB
|9,79
|3.328.062
|% -3,64
|
|AKBNK
|16,04
|6.820.329.800
|% 5,87
|
|YKBNK
|9,09
|5.214.724.845
|% 6,82
|
|GARAN
|26,18
|2.748.239.691
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,28
|2.724.490.316
|% 8,58
|
|THYAO
|73,70
|2.316.089.558
|% 0,96
|
|YKBNK
|9,09
|5.214.724.845
|% 6,82
|
|EKGYO
|5,04
|2.254.477.751
|% 3,07
|
|AKBNK
|16,04
|6.820.329.800
|% 5,87
|
|ISCTR
|12,28
|2.724.490.316
|% 8,58
|
|KRDMD
|13,92
|1.718.733.542
|% 7,32
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2361
|18,2461
|% 0,13
|
|Euro
|18,4055
|18,4138
|% 1,01
|
|Sterlin
|21,1212
|21,2271
|% 1,03
|
|Frank
|18,9730
|19,0873
|% 1,40
|
|Riyal
|4,8394
|4,8636
|% 0,07
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|19,06
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|12,03
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.879
|49,00
|
|Tam
|6.806
|6.867
|38,00
|
|Yarım
|3.316
|3.357
|19,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,22
|
|B. Petrol
|90,71
|90,71
|1,56
|