***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.09.2022 12:30
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061874
BIST
14:063.534
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 96,69
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
14:0618,2409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
14:0618,3644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1350
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
14:061.012,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,67
|Açılış
|: 1.012,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler14:04
|GARAN
|26,18
|2.840.853.745
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.632.701.514
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.382.143.974
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|261.579.076
|% 9,93
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,19
|32.840.211
|% -6,32
|
|MTRKS
|35,84
|40.409.794
|% -6,03
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|ROYAL
|4,93
|5.322.492
|% -5,37
|
|AKBNK
|16,07
|10.740.643.802
|% 6,07
|
|YKBNK
|9,19
|6.682.707.385
|% 7,99
|
|EREGL
|32,54
|4.611.010.461
|% 5,31
|
|THYAO
|74,65
|3.979.767.907
|% 2,26
|
|ISCTR
|12,44
|3.632.701.514
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,19
|6.682.707.385
|% 7,99
|
|AKBNK
|16,07
|10.740.643.802
|% 6,07
|
|EKGYO
|5,14
|3.383.416.576
|% 5,11
|
|ISCTR
|12,44
|3.632.701.514
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,11
|3.236.499.661
|% 8,79
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2223
|18,2497
|% 0,15
|
|Euro
|18,3519
|18,3628
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,1102
|21,2161
|% 0,98
|
|Frank
|18,9282
|19,0422
|% 1,16
|
|Riyal
|4,8378
|4,8620
|% 0,04
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|18,95
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|10,93
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|36,00
|
|Tam
|6.794
|6.865
|36,00
|
|Yarım
|3.311
|3.351
|13,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,75
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|0,12
|
|B. Petrol
|90,84
|90,84
|1,69
|
Seans Raporu
14:04
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14:19ATATP
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14:18XU030
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14:18
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, DIRIT, HEDEF
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14:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse AKBNK, YKBNK, EREGL
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14:18XU100
Endeks 3, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 76 üstünde . İşlem hacmi 62, 457.00 milyon TL de