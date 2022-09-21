***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.09.2022 14:53
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064488
BIST
15:293.266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -11,54
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
15:2918,3285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
15:2918,1987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0556
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
15:29986,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,46
|Açılış
|: 986,47
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ULUSE
|118,80
|18.627.913
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|113.066.732
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,19
|54.057.346
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,95
|76.918.495
|% 9,93
|
|CEMAS
|1,56
|193.531.241
|% 9,86
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.858.078
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|202.590.403
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|808.910.440
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|220.461.056
|% -9,82
|
|THYAO
|69,95
|3.702.561.586
|% -3,45
|
|ASELS
|32,24
|3.074.062.586
|% 4,81
|
|VAKBN
|8,05
|2.282.369.246
|% -4,51
|
|GARAN
|19,41
|1.976.439.307
|% -3,62
|
|HALKB
|8,12
|1.847.297.163
|% -3,45
|
|EKGYO
|3,86
|1.111.480.362
|% -3,74
|
|VAKBN
|8,05
|2.282.369.246
|% -4,51
|
|YKBNK
|7,06
|1.762.813.517
|% -1,40
|
|SKBNK
|3,12
|808.910.440
|% -9,83
|
|HALKB
|8,12
|1.847.297.163
|% -3,45
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3201
|18,3325
|% 0,07
|
|Euro
|18,1892
|18,1953
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,7065
|20,8104
|% -0,33
|
|Frank
|18,9234
|19,0374
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8564
|4,8808
|% 0,09
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|9,63
|
|Altın Gr.
|987
|987
|7,01
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|16,00
|
|Tam
|6.692
|6.775
|0,00
|
|Yarım
|3.261
|3.305
|6,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.653
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,57
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,17
|
|B. Petrol
|92,47
|92,47
|1,85
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 86 kaybederek (% -0.64 ) 3, 540
-
15:40ZRGYO
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 014, 259 adet işlem
-
15:37AVOD
Yüzde -9.88 oranında düşüşle 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 852, 776 adet işlem
-
15:36XU100
Endeks 3, 254 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 39, 302.00 milyon TL de
-
15:34SKBNK
Yüzde -9.83 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 118, 820 adet işlem