***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.10.2022 12:22
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073056
BIST
12:493.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 36,25
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.923
En Düşük
3.878
12:4918,6003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
12:4918,2078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0342
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
12:49977,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,17
|Açılış
|: 977,55
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,78
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler12:47
|CRFSA
|56,70
|164.620.166
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|14.724.574
|% 9,99
|
|SMRTG
|69,00
|46.312.110
|% 9,96
|
|YAPRK
|51,00
|32.606.780
|% 9,96
|
|ERCB
|58,00
|179.179.613
|% 9,95
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ISSEN
|43,60
|44.047.599
|% -7,47
|
|ROYAL
|4,58
|103.906
|% -7,10
|
|COSMO
|72,00
|550.728
|% -3,61
|
|DESA
|32,06
|6.576.995
|% -3,43
|
|THYAO
|99,45
|4.110.736.917
|% 2,10
|
|HALKB
|8,89
|2.282.144.667
|% 4,34
|
|VAKBN
|9,07
|2.272.151.712
|% 5,47
|
|AKBNK
|15,96
|2.087.244.574
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,85
|2.060.100.051
|% 1,23
|
|EKGYO
|4,56
|1.466.278.237
|% 2,47
|
|HALKB
|8,89
|2.282.144.667
|% 4,34
|
|VAKBN
|9,07
|2.272.151.712
|% 5,47
|
|YKBNK
|9,85
|2.060.100.051
|% 1,23
|
|TSKB
|2,79
|498.401.693
|% 0,00
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5949
|18,5991
|% 0,02
|
|Euro
|18,1869
|18,2017
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,7662
|20,8703
|% 0,02
|
|Frank
|18,4352
|18,5462
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9328
|4,9575
|% 0,18
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|4,90
|
|Altın Gr.
|976
|976
|4,08
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-1,00
|
|Tam
|6.653
|6.733
|20,00
|
|Yarım
|3.242
|3.292
|10,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|0,04
|
|B. Petrol
|93,57
|93,57
|1,16
|