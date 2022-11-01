***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.11.2022 10:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GÜNCEL İZAHNAME METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075812
BIST
13:304.080
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 100,86
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
13:3018,6241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
13:3018,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0971
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
13:30989,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 12,44
|Açılış
|: 989,31
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
989,67
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler13:30
|VAKKO
|33,88
|5.450.377
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|54.958.388
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|53.337.144
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|265.399.421
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|DYOBY
|20,38
|137.005.181
|% -9,18
|
|YKSLN
|10,82
|84.827.296
|% -8,92
|
|PNSUT
|46,58
|59.660.455
|% -8,49
|
|KRTEK
|25,10
|72.918.932
|% -8,26
|
|VERTU
|32,96
|128.355.315
|% -7,93
|
|THYAO
|103,50
|3.321.022.925
|% 2,17
|
|SASA
|128,80
|2.323.407.826
|% 7,15
|
|SISE
|33,82
|1.980.534.399
|% 1,81
|
|AKBNK
|15,12
|1.692.580.122
|% 3,42
|
|ASELS
|33,44
|1.647.667.412
|% 3,79
|
|EKGYO
|4,52
|1.601.217.696
|% 2,49
|
|YKBNK
|9,50
|1.361.863.109
|% 3,15
|
|ISCTR
|9,55
|1.241.459.017
|% 2,47
|
|DOHOL
|6,10
|709.284.541
|% 2,35
|
|AKBNK
|15,12
|1.692.580.122
|% 3,42
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6172
|18,6241
|% 0,09
|
|Euro
|18,4929
|18,5007
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,4437
|21,5513
|% 0,86
|
|Frank
|18,7017
|18,8143
|% 1,15
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% 0,12
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|18,11
|
|Altın Gr.
|989
|990
|12,70
|
|Cumhuriyet
|6.606
|6.706
|35,00
|
|Tam
|6.642
|6.698
|47,00
|
|Yarım
|3.236
|3.272
|23,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.635
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,88
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,94
|0,47
|
|B. Petrol
|94,48
|94,48
|1,67
|