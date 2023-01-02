***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.01.2023 13:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092059
BIST
16:525.650
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 141,05
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:5218,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 14,4605
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4001
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:5220,0093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0183
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:521.099,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,47
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:52
|EGEEN
|6.812,30
|604.793.342
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|154.996.963
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.225.930
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.167.352
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.552.783
|% 10,00
|
|BRKVY
|32,52
|59.184.721
|% -8,29
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,30
|7.488.540.075
|% 2,52
|
|EKGYO
|9,50
|6.420.131.407
|% 8,82
|
|THYAO
|145,40
|6.347.846.969
|% 3,19
|
|ASELS
|64,75
|5.046.621.756
|% 4,18
|
|TCELL
|40,24
|4.378.314.732
|% 6,23
|
|EKGYO
|9,50
|6.420.131.407
|% 8,82
|
|DOHOL
|11,34
|2.525.284.746
|% 7,18
|
|YKBNK
|12,02
|2.726.375.348
|% 1,78
|
|PETKM
|20,30
|3.673.218.828
|% 1,70
|
|EREGL
|42,30
|7.488.540.075
|% 2,52
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7194
|18,7259
|% 0,13
|
|Euro
|19,9946
|20,0093
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,4942
|22,6070
|% -0,20
|
|Frank
|20,1768
|20,2983
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9643
|4,9891
|% 0,07
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,73
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.443
|7.503
|70,00
|
|Yarım
|3.604
|3.668
|35,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:52
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-
17:07FRIGO
Yüzde 5.74 oranında artışla 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 941, 514 adet işlem
-
17:05TURSG
Yüzde 5.67 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 387, 271 adet işlem
-
17:03GOZDE
Yüzde 9.96 oranında artışla 23.18 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 066, 561 adet işlem
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 35 artarak (% 2.68 ) 4, 991
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, YBTAS, BEYAZ, ULUSE, GOZDE, TERA, KONYA, SAMAT, BFREN, YYAPI