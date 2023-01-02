***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.01.2023 13:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092060
BIST
13:095.635
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 125,94
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.637
En Düşük
5.568
13:0918,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
13:0920,0336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
13:091.099,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.099,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler13:09
|POLTK
|1.540,00
|15.258.752
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|29.710.332
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|148.952.617
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|18.800.727
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|1.501.185
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|225.105.756
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,80
|2.281.770
|% -8,11
|
|EUYO
|4,54
|4.368.937
|% -5,22
|
|ULAS
|11,00
|2.213.140
|% -5,17
|
|COSMO
|115,00
|1.457.198
|% -4,01
|
|EREGL
|42,18
|4.564.270.396
|% 2,23
|
|THYAO
|143,90
|3.403.208.489
|% 2,13
|
|ASELS
|63,85
|3.060.994.440
|% 2,74
|
|TCELL
|40,28
|2.793.195.413
|% 6,34
|
|SISE
|44,58
|2.396.323.053
|% 3,87
|
|EKGYO
|8,93
|2.132.625.114
|% 2,29
|
|YKBNK
|12,06
|1.692.538.258
|% 2,12
|
|ISCTR
|13,18
|1.781.932.046
|% 3,21
|
|DOHOL
|10,83
|1.235.419.527
|% 2,36
|
|EREGL
|42,18
|4.564.270.396
|% 2,23
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7228
|18,7289
|% 0,15
|
|Euro
|20,0112
|20,0336
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,4923
|22,6051
|% -0,21
|
|Frank
|20,1733
|20,2948
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9659
|4,9908
|% 0,10
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.827
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|3,42
|
|Cumhuriyet
|7.397
|7.509
|28,00
|
|Tam
|7.434
|7.495
|62,00
|
|Yarım
|3.600
|3.660
|27,00
|
|Çeyrek
|1.805
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|