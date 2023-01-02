***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.01.2023 13:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092092
BIST
13:265.635
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 126,19
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.637
En Düşük
5.568
13:2618,7274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
13:2620,0247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0029
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
13:261.100,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.100,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler13:24
|ULUSE
|258,50
|29.878.615
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|18.800.727
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|149.986.419
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.280.312
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|1.501.185
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|226.644.918
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,80
|2.281.770
|% -8,11
|
|ORMA
|70,00
|251.831
|% -6,79
|
|MARTI
|7,62
|60.125.693
|% -4,87
|
|ULAS
|11,10
|2.265.731
|% -4,31
|
|EREGL
|42,18
|4.685.744.140
|% 2,23
|
|THYAO
|143,90
|3.477.743.075
|% 2,13
|
|ASELS
|63,90
|3.123.587.053
|% 2,82
|
|TCELL
|40,40
|2.992.008.233
|% 6,65
|
|SISE
|44,62
|2.421.210.429
|% 3,96
|
|EKGYO
|8,95
|2.177.113.333
|% 2,52
|
|YKBNK
|12,05
|1.753.524.224
|% 2,03
|
|ISCTR
|13,17
|1.812.532.306
|% 3,13
|
|DOHOL
|10,81
|1.251.491.369
|% 2,17
|
|EREGL
|42,18
|4.685.744.140
|% 2,23
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7207
|18,7277
|% 0,14
|
|Euro
|20,0008
|20,0242
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,5007
|22,6135
|% -0,17
|
|Frank
|20,1850
|20,3066
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9649
|4,9898
|% 0,08
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.827
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|3,49
|
|Cumhuriyet
|7.395
|7.507
|26,00
|
|Tam
|7.436
|7.496
|63,00
|
|Yarım
|3.601
|3.661
|28,00
|
|Çeyrek
|1.806
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|