***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.03.2023 10:22
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127604
BIST
11:395.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 22,87
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.069
11:3919,0740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0483
|Açılış
|: 19,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
11:3920,5750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0566
|Açılış
|: 20,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,5395
11:391.216,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,37
|Açılış
|: 1.216,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.215,89
BIST En Aktif Hisseler11:37
|SANEL
|15,97
|13.176.467
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|50.153.493
|% 9,98
|
|ANELE
|5,52
|93.364.194
|% 9,96
|
|IHAAS
|143,50
|8.902.942
|% 9,96
|
|KLRHO
|22,14
|93.869.393
|% 9,93
|
|PAMEL
|280,00
|15.169.479
|% -10,00
|
|CANTE
|59,45
|205.020.678
|% -8,33
|
|POLTK
|2.036,60
|4.727.719
|% -4,80
|
|KGYO
|56,05
|25.293.727
|% -3,28
|
|PKART
|25,46
|6.293.838
|% -2,97
|
|ASTOR
|63,00
|1.751.358.448
|% 1,04
|
|THYAO
|129,40
|1.126.114.583
|% 0,00
|
|EREGL
|37,24
|1.125.874.564
|% 0,38
|
|ISCTR
|14,13
|989.898.618
|% -0,28
|
|GOKNR
|23,78
|961.341.215
|% 6,83
|
|KATMR
|1,36
|98.620.367
|% 3,82
|
|ISCTR
|14,13
|989.898.618
|% -0,28
|
|YKBNK
|10,57
|508.848.057
|% -0,19
|
|GOKNR
|23,78
|961.341.215
|% 6,83
|
|EKGYO
|6,98
|264.115.290
|% 0,00
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0707
|19,0747
|% 0,26
|
|Euro
|20,5576
|20,5778
|% -0,26
|
|Sterlin
|23,2982
|23,4151
|% -0,06
|
|Frank
|20,6883
|20,8129
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0615
|5,0869
|% 0,20
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-9,54
|
|Altın Gr.
|1.218
|1.218
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.232
|8.324
|-15,00
|
|Yarım
|4.036
|4.073
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.037
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,17
|0,02
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|-0,27
|