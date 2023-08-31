***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2023 tarih ve E-12233903-310.01.01-41472 sayılı izni ile Ak Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun katılma paylarının halka arzına ilişkin talebimiz onaylanmıştır.Fon katılma paylarının halka arz tarihleri, 04.09.2023 - 05.09.2023 şeklinde belirlenmiştir.Halka arz esaslarına ilişkin detaylara Fon izahnamesinin 14 numaralı bölümünden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190580BIST