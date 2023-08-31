***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2023 tarih ve E-12233903-310.01.01-41472 sayılı izni ile Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun katılma paylarının halka arzına ilişkin talebimiz onaylanmıştır.Fon katılma paylarının halka arz tarihleri, 04.09.2023 - 05.09.2023 şeklinde belirlenmiştir.Halka arz esaslarına ilişkin detaylara Fon izahnamesinin 14 numaralı bölümünden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190581BIST