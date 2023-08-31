***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
31.08.2023 17:42
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2023 tarih ve E-12233903-310.01.01-41472 sayılı izni ile Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun katılma paylarının halka arzına ilişkin talebimiz onaylanmıştır.
Fon katılma paylarının halka arz tarihleri, 04.09.2023 - 05.09.2023 şeklinde belirlenmiştir.
Halka arz esaslarına ilişkin detaylara Fon izahnamesinin 14 numaralı bölümünden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190581
BIST
'
18:057.918
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 10,80
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.881
En Yüksek
8.006
18:0526,6852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0047
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,5701
18:0528,9840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1677
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,8778
18:051.663,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.663,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.660,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|6,38
|31.203.601
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,20
|59.597.633
|% 10,00
|
|KRTEK
|29,04
|58.812.897
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,47
|2.842.168
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|4.544.968
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|4.192.076
|% -9,99
|
|KTLEV
|50,25
|448.640.107
|% -9,95
|
|UZERB
|173,70
|2.619.560
|% -9,95
|
|ISBIR
|96,00
|4.795.035
|% -8,05
|
|BRMEN
|4,28
|1.168.024
|% -7,76
|
|ASTOR
|144,00
|11.776.351.593
|% 5,73
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|TUPRS
|141,10
|6.897.501.962
|% -0,77
|
|THYAO
|245,00
|6.120.742.001
|% -1,17
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|EKGYO
|8,59
|3.008.882.183
|% 0,47
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|YKBNK
|15,90
|3.941.684.602
|% -2,69
|
|PETKM
|20,44
|4.991.473.156
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6769
|26,6852
|% -0,02
|
|Euro
|28,9111
|28,9840
|% -0,58
|
|Sterlin
|33,6615
|33,8303
|% -0,53
|
|Frank
|30,0431
|30,2241
|% -0,69
|
|Riyal
|7,0857
|7,1212
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-1,05
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.946
|11.073
|-85,00
|
|Yarım
|5.490
|5.558
|-42,00
|
|Çeyrek
|2.737
|2.779
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,95
|20,97
|-0,16
|
|B. Petrol
|85,66
|85,66
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ICUGS
Yüzde 4.88 oranında artışla 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 454, 816 adet işlem
-
17:58OSTIM
Yüzde 9.99 oranında artışla 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 704, 228 adet işlem
-
17:57IPEKE
Yüzde 9.96 oranında artışla 48.78 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 410, 106 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 04 kaybederek (% -0.27 ) 8, 462
-
17:56XU100
Endeks 7, 926 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 133, 280.00 milyon TL de