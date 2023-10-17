***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.10.2023 07:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207005
BIST
'
11:587.980
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 45,40
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
11:5827,9144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0796
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
11:5829,4645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0341
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
11:581.722,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.722,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler11:56
|INGRM
|375,10
|65.337.550
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|37.175.891
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.436.108
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|TUCLK
|99,10
|99.774.737
|% 9,99
|
|POLTK
|10.887,10
|87.187.926
|% -10,00
|
|ADEL
|425,00
|34.838.031
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|159.557.408
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.217,90
|246.103.869
|% -8,39
|
|THYAO
|222,80
|2.157.286.769
|% -0,09
|
|BRSAN
|926,10
|1.618.152.332
|% 3,58
|
|TUPRS
|140,60
|1.548.889.448
|% 0,07
|
|ASTOR
|116,90
|1.217.524.509
|% 2,45
|
|PETKM
|22,48
|1.089.701.481
|% 0,18
|
|EKGYO
|7,49
|925.964.474
|% 1,63
|
|ZOREN
|6,19
|628.278.021
|% 0,32
|
|KATMR
|2,77
|176.802.056
|% 4,92
|
|ODAS
|12,54
|738.668.834
|% -0,48
|
|YKBNK
|18,80
|1.028.309.386
|% 0,59
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9110
|27,9144
|% 0,29
|
|Euro
|29,4505
|29,4645
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,8107
|33,9802
|% -0,19
|
|Frank
|30,7916
|30,9771
|% 0,07
|
|Riyal
|7,4185
|7,4557
|% 0,36
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-0,98
|
|Altın Gr.
|1.723
|1.723
|5,89
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.609
|11.693
|-15,00
|
|Yarım
|5.822
|5.869
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.902
|2.934
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,28
|20,31
|0,08
|
|B. Petrol
|89,41
|89,41
|-0,24
|
Seans Raporu
11:56
daha fazla
-
12:11ALFAS
Yüzde 4.92 oranında artışla 128.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 683, 111 adet işlem
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12:10KATMR
Yüzde 5.30 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 744, 356 adet işlem
-
12:09XU100
Endeks 7, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 35, 603.00 milyon TL de
-
12:09BURCE
Yüzde 6.05 oranında artışla 114.00 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 658 adet işlem
-
12:08MARKA
Yüzde 9.94 oranında artışla 13.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 403 adet işlem