***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.11.2023 15:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219560
BIST
'
15:068.013
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 25,48
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.952
En Yüksek
8.062
15:0628,7903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0609
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,5567
15:0631,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0211
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,2229
15:061.843,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,91
|Açılış
|: 1.843,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler15:06
|SAMAT
|29,48
|133.184.301
|% 10,00
|
|VERTU
|48,62
|114.658.603
|% 10,00
|
|NATEN
|413,50
|536.180.608
|% 9,97
|
|SMART
|30,88
|70.403.828
|% 9,97
|
|ESEN
|110,50
|330.199.305
|% 9,95
|
|DAPGM
|62,20
|24.131.610
|% -9,99
|
|YBTAS
|133.100,00
|3.998.520
|% -7,91
|
|BALAT
|30,80
|2.396.695
|% -6,38
|
|SNKRN
|34,54
|1.875.182
|% -6,14
|
|ORMA
|212,90
|4.767.299
|% -5,55
|
|THYAO
|265,25
|11.890.594.801
|% 1,24
|
|ISCTR
|21,46
|3.257.346.170
|% 1,23
|
|YKBNK
|17,58
|3.158.389.969
|% 2,39
|
|TUPRS
|155,10
|2.906.092.833
|% -0,32
|
|MIATK
|45,30
|2.772.730.802
|% 2,95
|
|YKBNK
|17,58
|3.158.389.969
|% 2,39
|
|EKGYO
|7,43
|1.171.776.514
|% -1,72
|
|ISCTR
|21,46
|3.257.346.170
|% 1,23
|
|ZOREN
|5,04
|587.062.046
|% -0,20
|
|ODAS
|11,84
|816.041.297
|% -0,59
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7562
|28,7680
|% -0,29
|
|Euro
|31,4263
|31,4552
|% 0,07
|
|Sterlin
|35,9997
|36,1802
|% 0,16
|
|Frank
|32,4042
|32,5994
|% -0,34
|
|Riyal
|7,6447
|7,6830
|% -0,32
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,63
|23,66
|% 0,66
|
|Platin
|924,00
|925,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.055,06
|1.058,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,28
|81,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,21
|1.993,45
|% 0,66
|