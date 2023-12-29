***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.12.2023 13:55
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230529
BIST
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15:437.465
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 68,91
|Açılış
|: 7.415
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|Önceki Kapanış
|: 7.396
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7.415
En Yüksek
7.492
15:4329,5542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1301
|Açılış
|: 29,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
15:4332,6781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0052
|Açılış
|: 32,5700
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|Önceki Kapanış
|: 32,5000
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33,0757
En Düşük
32,5446
15:431.962,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,97
|Açılış
|: 1.962,31
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|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
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1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler15:40
|DIRIT
|11,44
|1.327.990
|% 10,00
|
|TARKM
|551,50
|326.025.187
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|24.933.957
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|42.516.910
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|58.511.049
|% 9,96
|
|EYGYO
|8,22
|17.941.850
|% -60,10
|
|SAMAT
|40,50
|8.713.889
|% -10,00
|
|ENSRI
|25,42
|44.871.205
|% -5,78
|
|LKMNH
|58,00
|18.189.939
|% -4,29
|
|INTEM
|206,00
|39.461.079
|% -3,78
|
|GUBRF
|150,90
|9.376.648.369
|% 7,86
|
|THYAO
|229,50
|2.335.636.522
|% 0,22
|
|SKBNK
|4,31
|2.254.753.715
|% 4,11
|
|AKBNK
|36,70
|1.953.620.733
|% 1,83
|
|ISCTR
|23,36
|1.857.060.487
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,31
|2.254.753.715
|% 4,11
|
|EKGYO
|6,89
|657.820.144
|% -0,72
|
|ISGYO
|15,25
|1.198.538.816
|% 7,55
|
|ISCTR
|23,36
|1.857.060.487
|% 3,36
|
|YKBNK
|19,60
|1.562.820.697
|% 1,92
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5441
|29,5518
|% 0,43
|
|Euro
|32,7050
|32,7261
|% 0,16
|
|Sterlin
|37,5386
|37,7268
|% 0,47
|
|Frank
|35,1798
|35,3918
|% 1,29
|
|Riyal
|7,8577
|7,8971
|% 0,42
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,74
|23,76
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,19
|1.008,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.116,00
|1.124,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,30
|77,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.064,97
|2.065,35
|% 0,66
|