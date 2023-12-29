***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.12.2023 15:01
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230578
BIST
'
15:427.465
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 68,90
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
15:4229,5530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1289
|Açılış
|: 29,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
15:4232,6924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0195
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
15:421.962,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.962,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler15:40
|DIRIT
|11,44
|1.327.990
|% 10,00
|
|ANELE
|12,24
|25.009.429
|% 9,97
|
|TARKM
|551,50
|326.349.469
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|42.516.910
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|63.433.044
|% 9,96
|
|EYGYO
|8,20
|18.041.940
|% -60,19
|
|SAMAT
|40,50
|8.713.889
|% -10,00
|
|ENSRI
|25,44
|45.126.053
|% -5,71
|
|LKMNH
|57,80
|19.039.938
|% -4,62
|
|INTEM
|206,20
|39.539.638
|% -3,69
|
|GUBRF
|150,50
|9.421.592.968
|% 7,58
|
|THYAO
|229,50
|2.353.227.819
|% 0,22
|
|SKBNK
|4,31
|2.262.881.707
|% 4,11
|
|AKBNK
|36,74
|1.971.348.350
|% 1,94
|
|ISCTR
|23,40
|1.877.713.300
|% 3,54
|
|SKBNK
|4,31
|2.262.881.707
|% 4,11
|
|EKGYO
|6,89
|660.969.654
|% -0,72
|
|ISGYO
|15,24
|1.201.376.647
|% 7,48
|
|ISCTR
|23,40
|1.877.713.300
|% 3,54
|
|YKBNK
|19,63
|1.577.431.097
|% 2,08
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5463
|29,5536
|% 0,44
|
|Euro
|32,6704
|32,6996
|% 0,08
|
|Sterlin
|37,5161
|37,7043
|% 0,41
|
|Frank
|35,1739
|35,3858
|% 1,27
|
|Riyal
|7,8582
|7,8976
|% 0,42
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,74
|23,78
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,73
|1.007,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.118,88
|1.125,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,36
|77,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,33
|2.065,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:40
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-
15:56POLHO
Yüzde 5.00 oranında artışla 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 872, 298 adet işlem
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15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 7 artarak (% 0.52 ) 8, 058
-
15:55DYOBY
Yüzde 6.71 oranında artışla 24.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 048, 296 adet işlem
-
15:54INFO
Yüzde 4.76 oranında artışla 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 472, 312 adet işlem
-
15:53SKBNK
Yüzde 4.11 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 548, 703, 376 adet işlem