***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.01.2020 tarih ve 2020/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29uncu maddesinin 2nci fıkrasına istinaden"Ak Portföy Yönetimi A.Ş. SAMPAŞ Holding Özel Gayrimenkul Yatırım Fonu" (UCG) portföyüne 2020 yılında gerçekleştirilecek gayrimenkul değerleme hizmetlerinina) Fon'un portföyünde halihazırda yer alan ve değerleme yapılması gereken aşağıdaki varlıklar için,Ø Onur Ofis Park Yatırımı : Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.b) Yıl içerisinde Fon'un portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise, "Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş." ile "EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş."den alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816275BIST