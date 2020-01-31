***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.01.2020 tarih ve 2020/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29uncu maddesinin 2nci fıkrasına istinaden2020 yılı içerisinde, "Ak Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" (IKG) portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için gayrimenkul değerleme hizmetinin "Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş." ile "EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş."den alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816279BIST