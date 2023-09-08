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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.09.2023 21:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         APX30 - Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 08.09.2023 tarihli gün sonu fon değerlemesi sonucunda, Fon'un birim pay değeri 20.639675 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutar, Fon'un Borsa 'daki ilk işlem gününde baz fiyat olarak dikkate alınacaktır.
      Fon
İşlem Kodu
       
Fon Unvanı
      Birim Pay Değeri TL
(08.09.2023 gün sonu fiyatı)

    APX30
    Ak Portföy BIST 30 Endeksi  Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
    20.639675

 
Fon'un portföy değeri tablosu (Gösterge Tablo) EK'te sunulmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193451


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MTRYO 9,79 10.233.474 % 10,00  
BRMEN 4,40 1.425.671 % 10,00  
KLRHO 27,72 149.356.483 % 10,00  
GRSEL 55,00 158.474.336 % 10,00  
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Euro 28,7293 28,7391 % 0,09  
Sterlin 33,3595 33,5268 % 0,07  
Frank 29,9445 30,1249 % 0,10  
Riyal 7,1359 7,1717 % 0,13  
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Altın Gr. 1.658 1.658 3,07  
Cumhuriyet 11.279 11.450 42,00  
Tam 11.014 11.136 27,00  
Yarım 5.524 5.589 13,00  
Çeyrek 2.754 2.795 7,00  
Gümüş.Ons 22,91 22,94 -0,04  
Gümüş Gr. 19,78 19,81 -0,00  
B. Petrol 90,77 90,77 0,85  
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