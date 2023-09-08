***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2023 21:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
APX30 - Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 08.09.2023 tarihli gün sonu fon değerlemesi sonucunda, Fon'un birim pay değeri 20.639675 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutar, Fon'un Borsa 'daki ilk işlem gününde baz fiyat olarak dikkate alınacaktır.
Fon
İşlem Kodu
Fon Unvanı
Birim Pay Değeri TL
(08.09.2023 gün sonu fiyatı)
APX30
Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
20.639675
Fon'un portföy değeri tablosu (Gösterge Tablo) EK'te sunulmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193451
BIST