***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2023 20:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özet Bilgi è Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu kapsamında yapılacak dönemsel değişiklik hk.
Açıklamalar è Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı BIST Banka Dışı Likit 10 Getiri Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişikliklere bildirim EK'inde yer verilmiş olup, belirtilen değişiklikler 2 Ekim 2023 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198348
BIST
'
18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0958
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0142
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.630,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -12,32
|Açılış
|: 1.630,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.627,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4021
|27,4099
|% 0,35
|
|Euro
|28,9957
|29,0426
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,3446
|33,5119
|% 0,07
|
|Frank
|29,8110
|29,9906
|% -0,01
|
|Riyal
|7,2852
|7,3217
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-16,62
|
|Altın Gr.
|1.630
|1.631
|-11,89
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.860
|11.021
|-67,00
|
|Yarım
|5.447
|5.533
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.767
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|19,54
|19,57
|-0,36
|
|B. Petrol
|92,36
|92,36
|-0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284