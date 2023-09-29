***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzet Bilgi è Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu kapsamında yapılacak dönemsel değişiklik hk.Açıklamalar è Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı BIST Banka Dışı Likit 10 Getiri Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişikliklere bildirim EK'inde yer verilmiş olup, belirtilen değişiklikler 2 Ekim 2023 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198348BIST