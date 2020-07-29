***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 19:51
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS PERFORMANS SUNUM RAPOARLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863780
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0127
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:35438,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -4,42
|Açılış
|: 438,09
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
435,64
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|BFREN
|1.060,20
|5.363.552
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|886.385
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.860.915
|% -9,99
|
|DARDL
|12,30
|1.377.810
|% -8,89
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% -0,06
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0880
|9,1336
|% 0,44
|
|Frank
|7,6367
|7,6827
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8588
|1,8681
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-22,40
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-5,21
|
|Cumhuriyet
|2.880
|2.935
|-4,30
|
|Tam
|2.967
|3.020
|-8,90
|
|Yarım
|1.440
|1.472
|-2,10
|
|Çeyrek
|722
|738
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-1,08
|
|Gümüş Gr.
|5,21
|5,22
|-0,24
|
|B. Petrol
|42,97
|42,97
|-1,12
|
Seans Raporu
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