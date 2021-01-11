***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:33
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899943
BIST
15:101.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:107,4415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0683
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:109,0544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0288
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:10442,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,10
|Açılış
|: 442,22
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:10
|FROTO
|148,50
|205.149.860
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.589.902
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.422.576
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.371.543
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,80
|2.577.575.621
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,55
|1.295.919.444
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|899.644.826
|% 3,11
|
|TCELL
|17,10
|813.086.347
|% 1,48
|
|KOZAA
|17,11
|757.190.021
|% 4,46
|
|SKBNK
|1,66
|899.644.826
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.295.919.444
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,69
|513.004.894
|% 5,91
|
|PETKM
|5,31
|667.465.682
|% 0,95
|
|TSKB
|1,83
|225.734.461
|% -0,54
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4373
|7,4415
|% 0,93
|
|Euro
|9,0462
|9,0544
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,9980
|10,0481
|% 0,27
|
|Frank
|8,3195
|8,3696
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9764
|1,9863
|% 0,87
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,15
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.923
|2.996
|-27,18
|
|Yarım
|1.413
|1.449
|-13,14
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,57
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,65
|
Seans Raporu
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