***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899958
BIST
14:191.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 16,17
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:197,4316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0584
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:199,0429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0173
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:19441,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,51
|Açılış
|: 441,63
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:17
|FROTO
|148,50
|202.195.155
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.587.335
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.357.400
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.533.031
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,10
|2.322.951.496
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,55
|1.068.269.026
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,67
|783.342.016
|% 3,73
|
|TCELL
|17,16
|766.058.179
|% 1,84
|
|KOZAA
|17,14
|690.346.568
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,67
|783.342.016
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,55
|1.068.269.026
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,69
|483.543.524
|% 5,91
|
|PETKM
|5,34
|616.684.427
|% 1,52
|
|TSKB
|1,84
|212.451.388
|% 0,00
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4264
|7,4304
|% 0,78
|
|Euro
|9,0343
|9,0413
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,9893
|10,0394
|% 0,19
|
|Frank
|8,3132
|8,3633
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9744
|1,9843
|% 0,77
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|2,32
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,12
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-26,67
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,89
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,45
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,18
|55,18
|-0,81
|