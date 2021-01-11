***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899959
BIST
14:191.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 16,03
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:197,4277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0545
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:199,0427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0171
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:19441,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,53
|Açılış
|: 441,63
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:19
|FROTO
|148,50
|202.869.345
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.596.456
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.357.508
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.544.951
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,10
|2.381.819.731
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,55
|1.091.309.695
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|799.455.780
|% 3,11
|
|TCELL
|17,16
|770.632.729
|% 1,84
|
|KOZAA
|17,15
|700.280.003
|% 4,70
|
|SKBNK
|1,66
|799.455.780
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.091.309.695
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,69
|485.450.659
|% 5,91
|
|PETKM
|5,34
|621.822.902
|% 1,52
|
|TSKB
|1,84
|213.402.945
|% 0,00
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4236
|7,4277
|% 0,74
|
|Euro
|9,0323
|9,0427
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,9868
|10,0369
|% 0,16
|
|Frank
|8,3088
|8,3589
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9733
|1,9832
|% 0,71
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|2,82
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.994
|-29,19
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,11
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|