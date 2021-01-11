***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899968
BIST
14:181.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 16,08
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:187,4288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0556
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:189,0400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0144
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:18442,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,17
|Açılış
|: 442,29
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:18
|FROTO
|148,50
|202.365.336
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.596.456
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.357.508
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.544.951
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,60
|2.359.599.568
|% 3,03
|
|EKGYO
|2,56
|1.080.059.527
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,67
|798.498.787
|% 3,73
|
|TCELL
|17,15
|768.595.417
|% 1,78
|
|KOZAA
|17,16
|696.910.328
|% 4,76
|
|SKBNK
|1,67
|798.498.787
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,56
|1.080.059.527
|% 0,79
|
|OZGYO
|2,69
|484.947.027
|% 5,91
|
|PETKM
|5,34
|621.557.667
|% 1,52
|
|TSKB
|1,85
|212.781.450
|% 0,54
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4241
|7,4288
|% 0,75
|
|Euro
|9,0316
|9,0400
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,9952
|10,0453
|% 0,25
|
|Frank
|8,3186
|8,3687
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9756
|1,9855
|% 0,83
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|1,78
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.920
|2.993
|-30,19
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,60
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,30
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,18
|55,18
|-0,81
|