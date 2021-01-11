***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
2020 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899993
BIST
14:511.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,80
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:517,4398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0666
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:519,0552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0296
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:51442,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,82
|Açılış
|: 442,94
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:51
|FROTO
|148,50
|204.128.774
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.388.187
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.717.858
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.158.148
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,50
|2.518.523.107
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,54
|1.149.907.316
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|889.357.932
|% 2,48
|
|TCELL
|17,12
|791.775.082
|% 1,60
|
|KOZAA
|17,16
|742.861.625
|% 4,76
|
|SKBNK
|1,65
|889.357.932
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.149.907.316
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,66
|505.039.943
|% 4,72
|
|PETKM
|5,32
|641.934.780
|% 1,14
|
|TSKB
|1,84
|216.982.187
|% 0,00
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4337
|7,4398
|% 0,90
|
|Euro
|9,0458
|9,0552
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0212
|10,0715
|% 0,51
|
|Frank
|8,3333
|8,3835
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9788
|1,9887
|% 0,99
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|2,75
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,78
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.993
|-30,39
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,70
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|-0,76
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Seans Raporu
14:51
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