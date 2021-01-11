***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:42
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900002
BIST
14:371.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,41
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:377,4468
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0736
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:379,0671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0415
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:37442,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,18
|Açılış
|: 442,30
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:35
|FROTO
|148,50
|203.688.917
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.716.441
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.377.693
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.572.763
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,20
|2.434.405.719
|% 2,69
|
|EKGYO
|2,55
|1.121.414.492
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,67
|877.257.994
|% 3,73
|
|TCELL
|17,14
|781.782.393
|% 1,72
|
|KOZAA
|17,24
|721.067.772
|% 5,25
|
|SKBNK
|1,67
|877.257.994
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,55
|1.121.414.492
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,69
|493.569.088
|% 5,91
|
|PETKM
|5,33
|623.412.007
|% 1,33
|
|TSKB
|1,84
|214.437.867
|% 0,00
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4452
|7,4509
|% 1,05
|
|Euro
|9,0625
|9,0752
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,9909
|10,0410
|% 0,20
|
|Frank
|8,3088
|8,3589
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9737
|1,9836
|% 0,73
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|3,32
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,77
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.920
|2.993
|-30,80
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,89
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,45
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|-0,75
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:51IEYHO
Yüzde 4.31 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 744, 024 adet işlem
-
14:50MRGYO
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 701, 300 adet işlem
-
14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, YKBNK, AKBNK
-
14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, TKFEN
-
14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 18 artarak (% 0.66 ) 1, 392