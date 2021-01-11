***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:42
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900004
BIST
14:311.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,88
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:317,4462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0730
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:319,0650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0394
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:31441,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,67
|Açılış
|: 441,79
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:29
|FROTO
|148,50
|203.153.129
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.357.615
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.596.456
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.544.951
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|121,50
|2.397.610.333
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,56
|1.091.824.275
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,66
|832.249.241
|% 3,11
|
|TCELL
|17,16
|772.072.893
|% 1,84
|
|KOZAA
|17,12
|703.348.088
|% 4,52
|
|SKBNK
|1,66
|832.249.241
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,56
|1.091.824.275
|% 0,79
|
|OZGYO
|2,70
|488.972.037
|% 6,30
|
|PETKM
|5,33
|622.052.433
|% 1,33
|
|TSKB
|1,84
|213.775.983
|% 0,00
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4406
|7,4438
|% 0,96
|
|Euro
|9,0550
|9,0642
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,9900
|10,0401
|% 0,19
|
|Frank
|8,3103
|8,3603
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9739
|1,9838
|% 0,74
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|2,32
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,12
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-26,67
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,89
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,45
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,18
|55,18
|-0,81
|
Seans Raporu
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